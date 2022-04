Pooh, Riccardo Fogli si sfoga sulla figlia: "Ha bisogno di me, non posso morire"

30 aprile 2022 a

“Non posso lasciarla. Non sono ancora pronto”. Riccardo Fogli ha svelato il lato più intimo in un’intervista al programma I Lunatici, su Rai Radio2. L’ex cantante dei Pooh, che il padre sognava metalmeccanico nell’acciaieria di Piombino, non rinnega nulla del passato e non ha sassolini nelle scarpe da levarsi, nemmeno in merito al clamoroso addio alla band per amore di Patty Pravo: “I Pooh meritano il successo che hanno e io merito di essere chi sono. Siamo rimasti amici”.

Oggi Fogli è sposato con Karen Trentini, 30 anni più giovane, è di nuovo innamorato, ma Patty Pravo ha sempre un posto nel suo cuore: “E’ finita perché andavamo a mille all’ora. Consumavamo l'amore. Se ad una coppia vengono date a disposizione cento battute d'amore, noi le abbiamo consumate nei primi sei mesi. E’ stato un amore fortissimo”. Riccardo Fogli, vincitore del Festival di Sanremo nel 1982, ha però paura del tempo che passa. Non per i suoi 74 anni, ma per la piccola Michelle: “Mi spaventa solo perché ho una bambina di nove anni, il mio giovane amore. Lei ha bisogno di me e avrà bisogno di me ancora per qualche anno. Mia mamma è in cielo dal 2000, spero che mi faccia da portavoce. Devo vivere ancora un po’ perché voglio proteggere mia figlia piccola. Mio figlio grande lavora, ha trent'anni. Ma la piccola ha bisogno di me ancora. Io mi tratto bene, sto bene, Dio mi ha dato energia e passione. Non ho paura di invecchiare, ma voglio invecchiare con calma. Non voglio lasciare il mondo all’improvviso. Non sono ancora pronto”.

