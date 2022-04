Roma, chi ci sarà al Concerto del Primo Maggio: in piazza San Giovanni è tutto pronto

Alice Antico 27 aprile 2022 a

a

a

Tutto freme per l’edizione 2022 del gran concerto del Primo Maggio in piazza San Giovanni: da Marco Mengoni a Clementino, da Ornella Vanoni a Coez, senza dimenticare gli innumerevoli rappresentanti della generazione Z, come Ariete, che affiancheranno i nomi storici della musica italiana.

La location? La solita piazza San Giovanni in Laterano, in una Roma più calda che mai, dopo due anni particolarmente difficili. “Al lavoro per la pace” è lo slogan scelto da CGIL, CISL e UIL per questa Festa: inutile sottolineare il chiaro riferimento all’attuale panorama di estrema tragicità causato dalla guerra in Ucraina. Ed è a tal proposito che il Concertone si erge a simbolo di speranza per un futuro più responsabile del presente. Senza dimenticare che gli unici ospiti internazionali dell’edizione di quest’anno saranno i GO-A, la band che ha rappresentato proprio l’Ucraina lo scorso anno all’Eurovision Song Contest 2021.

La struttura del grande evento, però, si presenterà in questa edizione davvero inedita e singolare, come un grande racconto collettivo, una narrazione attraversata da tanta musica, ma anche parole ed emozioni; una giornata di aggregazione e consapevolezza che mira a sollecitare il confronto sui temi che, oggi più che mai, ci toccano da vicino.

Per il quinto anno consecutivo, sarà Ambra Angiolini a presentare l’evento; Rai Radio2 la accompagnerà come voce ufficiale del Concerto, raccontando in diretta ciò che accadrà sul palco e, soprattutto, nel backstage di piazza San Giovanni. Tutto è pronto, dunque, per fare spettacolo, grazie ad un’arena dall’aria contemporanea in grado di restituire perfettamente il panorama attuale della musica italiana.

La novità? L’evento, che verrà trasmesso dalle ore 15.30 alle ore 19.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00, si avvarrà dell’esclusivo contributo di celebri divulgatori, quali Barbascura X, la giornalista Francesca Barra con il marito ed attore Claudio Santamaria, la giornalista Giovanna Botteri, l'attore e regista Marco Paolini, il giornalista Riccardo Iacona, lo scrittore Stefano Massini e, probabilmente più atteso di ogni altro, il comico e conduttore televisivo Valerio Lundini. Ma non è finita qui: per la prima volta al Concertone, ci saranno gli artisti di Notre Dame De Paris, l’opera popolare moderna più famosa al mondo, con una performance speciale che celebra vent’anni di straordinari successi.

L’intero evento verrà trasmesso in diretta su RAI 3 e Rai Radio2, ma sarà disponibile anche su Rai Play, sia in diretta che on demand.

