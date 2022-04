Sabrina Salerno e la foto irresistibile: “Ma… si vede bene?". Minigonna, piume e camicetta inesistente

13 aprile 2022 a

a

a

Sabrina Salerno sexy con ironia. Dopo "Ballando con le Stelle", l’icona musicale della musica pop anni ’80, ha riscoperto una nuova popolarità. Sui social non lesina foto del suo fisico statuario come l’ultima galleria in cui appare in primo piano con minigonna di piume bianche, posa da diva e soprattutto camicetta bianca trasparente che lascia intravedere il prosperoso seno in libertà.

Salerno scherza: “Ma… si vede bene il lampadario?”. Una caption per prendere in giro le tante influencer e modelle che invitano i fan a guardare il mare, il sole, l’orizzonte e ad avere pensieri profondi mettendo in evidenza il lato B o il decollété. I follower hanno colto lo spirito: “Bravissima e spiritosa”, “Meravigliosa e allo stesso tempo divertente”, “Quale lampadario?!”. Qualcuno è stato più salace. Migliaia di complimenti per Sabrina Salerno che ama giocare con la sua bellezza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.