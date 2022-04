Pomeriggio 5, chi sostituisce Barbara D'Urso? Il tam tam dice Veronica Gentili: "Mediaset punta su di lei"

10 aprile 2022 a

Cambio della guardia a "Pomeriggio 5", il contenitore quotidiano di Canale 5: dopo Barbara D’Urso, tocca a Veronica Gentili. I tempi sono cambiati, la richiesta di notizie, tra guerra in Ucraina, Covid e rincari delle bollette, impone di non lasciare sguarniti gli spazi informativi. Per questo, sulla scia di quanto sta facendo la Rai, i vertici Mediaset avrebbero in mente due novità per tenere compagnia ai telespettatori durante i mesi estivi: proseguire con la messa in onda di Pomeriggio 5 e affidare la conduzione alla giornalista in forza a Rete4.

A riportare l’indiscrezione è Alberto Dandolo nella sua rubrica sul settimanale "Oggi". Secondo il retroscenista, Barbara D’Urso saluterà i telespettatori per la meritata pausa estiva e tornerà regolarmente a settembre alla conduzione di Pomeriggio 5, ma nel frattempo la lanciatissima Veronica Gentili, già al timone di "Stasera Italia Weekend" e "Controcorrente" su Rete4, dovrebbe tenere a battesimo la versione vacanziera della trasmissione.

Scrive Dandolo sulla rivista: “Lavorerà anche in estate… è infatti il suo nome a circolare con grande insistenza tra i corridoio dell’Azienda di Cologno Monzese”. I dirigenti avevano pensato anche al volto del TG5, Simona Branchetti, che ha presentato Pomeriggio 5 nel periodo di Natale, ma i dati Auditel non l’hanno premiata e così dovrebbe fare il bis a Morning News che a sua volta sostituisce Mattino 5.

