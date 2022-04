L'Eredità, la concorrente va nel pallone: la risposta è bestiale. Flavio Insinna non riesce a crederci

07 aprile 2022 a

Ma cosa saranno mai chihuahua e bulldog? In Rete è diventato virale il video in cui una concorrente de L’Eredità, il game show di Rai1, va totalmente nel pallone. Come si vede nella clip di @Trashitaliano, nella puntata di giovedì 7 aprile, Gloria stava sfidando un concorrente per rimanere in gioco e la domanda del conduttore Flavio Insinna era: “Lo sono chihuahua e bulldog”. Quattro le caselle a disposizione.

Dunque, risposta facile. In apparenza. Perché la donna, incalzata dal tempo, non ha saputo rispondere dicendo le cose più astruse: “Shizu… Ci-a-u… Ciai… Ciao… CaiiiU… CaiLì… Caaaa…”. E Insinna sbigottito: “Oh! Lo sono i bulldog…”. Finalmente la soluzione tra le risate generali. "La sicurezza con cui ha detto CAIÙ era da premiare, però!" sottolinea uno dei tanti utenti increduli.

