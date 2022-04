Elettra Lamborghini, fuori tutto: l'ereditiera fa esplodere i fan con la prova costume

02 aprile 2022 a

a

a

Elettra Lamborghini fuori di… tutto. La cantante ha firmato una capsule collection per Yamamay e l’ha presentata su Instagram con alcune foto da infarto. L’intimo in maculato rosa, come il tatuaggio leopardato che ricopre le celebri terga, e gli elastici sportivi alti non riescono a contenere le sue grazie prorompenti, soprattutto lo scatto di spalle: il lato B così nudo ha rischiato di essere bannato dal social. “C’è chi ha comprato la mia collezione e chi mente…. Troppo bella e troppo contenta” ha scritto l’ereditiera sul suo profilo Instagram incassando oltre 300mila like e il cuore del marito di origini olandesi.

Bellissima secondo i fan, ma c’è più di una voce fuori dal coro: “Non ti sembra che nella situazione in cui siamo questo tuo ostentare sia fuori luogo?”. Lamborghini è sposata da due anni con il famoso dj e produttore musicale Afrojack e negli ultimi mesi viaggiano insieme da un capo all’altro del mondo sfoggiando uno stile di vita extra lusso. Con loro la piccola Lea, non la primogenita, ma un cucciolo di levriero.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.