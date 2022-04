I Soliti Ignoti, "una botta via". Serena Autieri tentenna: la frase ad Amadeus e in studio cala il silenzio

01 aprile 2022 a

Serena Autieri fa coppia con Michele La Ginestra nella puntata di venerdì 1 aprile de "I Soliti Ignoti" per provare a individuare il parente misterioso e conquistare il montepremi da devolvere in beneficenza.

Gli attori si divertono con Amadeus, a ogni passaggio è un siparietto fra risate e battute ma è quando la puntata volge quasi al termine - e la decisione più importante si avvicina - che va in scena il momento più esilarante. "Confermate o dubbione?" domanda Amadeus che preme sulla coppia per indovinare di chi sia figlio Dario, 26 anni.

In realtà la Autieri ha un "dubbietto più che un dubbione" scherza il conduttore. Alla fine i concorrenti spendono parte del montepremi per usare il "binocolone" e individuare il dettaglio importante che faccia fare la scelta giusta ma, dopo averlo usato, sono più confusi di prima. "Siamo in alto mare" annuncia la Autieri e il collega allora strilla: "Una botta e via" facendo calare il silenzio in studio. "Una botta e via dobbiamo fà - specifica La Ginestra - proprio come dice Rugantino" sottolinea. Serena Autieri non è convinta ma alla fine cede, si fa trascinare nella scelta dal "socio" e, con grande sorpresa, indovinano. La coppia vince tra le risate e gli applausi del pubblico, mentre battono il cinque al conduttore.

