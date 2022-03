Phil Collins dice addio ai concerti dal vivo

27 marzo 2022 a

a

a

Il concerto dei Genesis di sabato 26 marzo a Londra, alla 02 Arena, è stato l’ultimo della sua vita. Lo ha annunciato Phil Collins che, in un’intervista a Mirror, ha rivelato di non riuscire più a suonare in seguito agli interventi chirurgici subiti alla schiena e che gli hanno provocato danni ai nervi del piede.

I Genesis al Colosseo

«Ho otto viti nella schiena, l’intervento mi ha lasciato il piede insensibile», ha detto Collins. La 71enne leggenda della musica, frontman dei Genesis, è riuscita a scherzare: «Ora dovrò trovare un vero lavoro», ha detto. La band dei Genesis, che oltre a Phil Collins include il tastierista Tony Banks e il bassista Mike Rutherford, aveva recentemente annunciato la reunion per il tour "The Last Domino?" dopo 14 anni di assenza dai live ma l’anno scorso è stato costretto a cancellare diverse date a causa del Covid. Durante il tour Collins si è esibito stando seduto, non riuscendo a reggersi in piedi e camminare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.