Elettra Lamborghini, la prova costume con il micro bikini manda in tilt i fan

“Povero gabbiano”. Elettra Lamborghini manda in tilt mezzo milione di follower su Instagram. L’ereditiera e cantante ha rallentato gli impegni lavorativi per stare con il marito Afro Jack, dj internazionale, e traslocare nella nuova abitazione. Se oggi ha pubblicato nelle storie Instagram un video in cui scherza con il celebre padre nel giorno della festa del papà, pochi giorni fa si era spiaggiata al Domina Prestige Beach di Sharm-El-Sheikh.

Una posa da diva, anzi da pin up anni ’50 strizzata in un micro bikini bianco che metteva in risalto gli addominali scolpiti, il seno prosperoso e i famosi tatuaggi leopardati su fianchi e lato B. Lamborghini ha accompagnato la foto con la caption ironica: “Povero gabbiano”, canzone di un neomelodico napoletano diventato un tormentone su TikTok. E i commenti? Salaci e ironici: “Questo costume non ti andava neanche alle elementari, dì la verità”, “il costume sta soffrendo”, “Il gabbiano ha ritrovato la compagna”.

