Belen Rodriguez e Stefano De Martino, i dettagli intimi sulla riappacificazione: "Tutte le notti..."

“Un amore più forte dei tradimenti”. Ancora una giro di tango per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La showgirl argentina e il conduttore napoletano sono tornati insieme e tutti si chiedono se sarà la volta buona, quella che li farà invecchiare insieme. Nelle more di scoprirlo, il settimanale Oggi rivela dettagli intimi della riappacificazione: “Era fine dicembre scorso. La Rodriguez aveva già messo un punto alla sua relazione lampo con Antonino Spinalbese, padre della piccola Luna Marì. Decise per una toccata e fuga a Napoli in cui si fece immortalare con il comico Francesco Paoloantoni, amico fraterno di De Martino. E De Martino era in realtà lì con loro”.

Si sono rivisti e le ripicche, le amarezze, il rancore sono svaniti in nome di una “passione rovente”. E la rivista aggiunge numerosi particolari come i reciproci tradimenti: “Un amore che resiste all’orgoglio, alle corna e anche alle pubbliche pressioni. Da quegli ultimi giorni del 2021 Belu e Stefano sono inseparabili” e come le notti insieme: “Non sono tornati ancora a vivere sotto lo stesso tetto. Ma vivono ogni notte dentro lo stesso letto. Che sia quello della casa di lui, di lei o di una suite prenotata all'ultimo momento”. Adesso niente convivenza, domani si vedrà.

