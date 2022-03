Belen e Stefano De Martino, non c'è due senza tre: ecco la confessione

Giada Oricchio 11 marzo 2022 a

Belén Rodriguez e Stefano De Martino, di nuovo loro, ancora loro, sempre loro. La coppia ha ufficializzato con una “oscura” storia su Instagram il terzo ritorno di fiamma. Dopo le foto che li ritraevano insieme per le strade di Milano, quelle in cui lei usciva da casa di lui a notte fonda, le altre del settimanale "Chi" che li ha pizzicati in vacanza in montagna, ecco gli scatti più intimi e privati.

Nella serata tra il 9 e il 10 marzo, Belén ha postato un breve video in cui è a letto. Al suo fianco, in penombra ma ben riconoscibile, l’ex marito, conosciuto durante il talent Amici circa 9 anni fa. E per fugare qualsiasi dubbio, la conduttrice de “Le Iene” ha salutato i follower con un sorriso e due dita alzate a formare la “V” di vittoria.

La 37enne showgirl argentina e il 32enne ballerino napoletano si sono sposati il 20 settembre 2013 e si separarono nel 2015. Sono seguiti una serie di alti e bassi con un ritorno di fiamma nel 2019 che sembrava definitivo. E invece, a sorpresa, scoppiò il corna-gate (fu coinvolta anche Alessia Marcuzzi che smentì tutto). Nel 2020 Rodriguez si fidanza con l’hair stylist Antonino Spinalbese definito il suo “principe azzurro”. Dopo un aborto spontaneo, nel luglio 2021 Belèn ha avuto Luna Marì ma la favola con Antonino è finita. La modella argentina fa giri immensi però poi torna sempre tra le braccia di De Martino, passato da essere il “signor Rodriguez” a uno dei conduttori emergenti della tv italiana.

