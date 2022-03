Elodie, il nuovo singolo in versione Catwoman fa capitolare i fan

Giada Oricchio 09 marzo 2022 a

a

a

Elodie spaziale travolge il web con il nuovo singolo Bagno a mezzanotte, prodotto da Marz e Zef e scritto da Elisa. I proventi del singolo saranno destinati ai progetti di Save The Children in Ucraina e nei paesi confinanti.

La cantante, scoperta nel talent Amici, è tornata con un brano dalla sonorità dance, ma dal testo impegnato: ognuno deve essere la fonte della propria felicità senza dover necessariamente cercare, inseguire o confrontarsi con l’approvazione altrui. Un messaggio sottolineato da un video in cui l’artista si impone (letteralmente) con tutto il suo ubriacante fascino.

Su uno sfondo bianco, Elodie canta e balla ai limiti del proibito sfoggiando un look da catwoman super sexy: capelli lunghi neri, stivaloni neri in latex, reggicalze a rete e body bondage che copre il minimo e diventa praticamente inesistente sul fondoschiena. Il movimento principale è una possente falcata di autodeterminazione. Il video è diretto dai The Morelli Brothers, al secolo i fratelli fotografi Luca e Alessandro Morelli, già autori di campagne per Anna Dello Russo, direttrice di Vogue, Cavalli e Dolce&Gabbana. Il teaser pubblicato da Elodie sul suo account Instagram ha suscitato una valanga di commenti di ammirazione: fuoco e fiamme da parte di uomini e donne.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.