Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo rischia la squalifica? Fino a dove si è spinta, la frase razzista

Nathaly Caldonazzo: “Rischio la squalifica”, ma non chiede scusa. Quest’anno il Grande Fratello Vip è un ex reality show trasformato in una soap opera interattiva dove lo squalificato Alex Belli è stato riammesso in studio e in Casa ché non si è mai visto il protagonista “morire” a metà serie tv.

Il GFVip6 è una specie di presepe vivente senza lo spirito di pace, fratellanza e amore universale. Adesso, infatti, è bufera per due frasi pronunciate dalla Caldonazzo e mai andate in onda. Proviamo a sbrogliare la matassa: Alfonso Signorini e la produzione hanno scelto di non punire frasi omofobe e razziste, commenti e giudizi ingiuriosi e aggettivi offensivi. Ce ne sono state? Sì e tante. Spesso sono state pronunciate da Katia Ricciarelli ma non è stata l’unica. La linea morbida si è trasformata in un ventre molle, in sabbie mobili dove qualsiasi insulto veniva inghiottito in nome dell’ “intenzione non cattiva” e di un invito a una “maggiore elasticità da parte dei social moralisti dal dito puntato”. Museruola alle proteste dei concorrenti vessati perché “qui nessuno è santo”.

L’ultimo episodio però sta diventando un’onda anomala. Lunedì scorso, Jessica Selassié ha accusato Nathaly Caldonazzo di rubare il cibo e nasconderlo nell’armadio (rimpiangiamo i tempi in cui c’era la simpatica Cecilia Rodriguez). Dopo la diretta, Caldonazzo avrebbe pronunciato, davanti ad Alessandro Basciano e Miriana Trevisan, due frasi di questo tenore: “Le sorelle sono due zingare e sono protette dagli zingari. Accusarmi di rubare cibo è come se tu mi avessi detto che mi sono fatta sc***are da 10 n***i” ovvero la N word. Parole che i coinquilini ritenevano da espulsione. Al momento non c’è alcuna prova di queste dichiarazioni anche se la stessa Nathaly, martedì mattina, ridacchiando con Basciano ha detto: “Ieri come ho sbroccato? Ho trasceso di brutto… che caduta di stile… Speriamo che non lo facciano vedere, sono stata pesante, sai quanto ti si chiude la vena? Eh mi è partito l’embolo”.

Giovedì, i concorrenti pensavano che la questione venisse affrontata e invece triccheballacche, scudisciata per Clarissa, rea di post contro l’immensa Ricciarelli e poco altro. Lulù ha provato a far emergere dalla palude la vicenda durante un nero pubblicitario e Nathaly le ha dato della “spiona”.

Poi calma piatta fino all’1.20 cioè al momento delle nomination quando Sophie ha scoperchiato il vaso di Pandora, Basciano ha confermato e Jessica ha rincarato la dose rivelando la presunta seconda frase razzista. Signorini, preso in contropiede, ha balbettato: “Non è andato in onda niente, non so di cosa stiate parlando. Gli autori mi dicono che non si è visto niente. Se tra di voi vi offendete è un problema di maleducazione vostro. Però attenti a quello che dite, io do un peso alle parole: un conto è ‘siete protette dagli zingari’ e un conto ‘nemmeno gli zingari’ per quanto sia una frase inaccettabile. Ci accusate di non mostrare la clip? Abbiate rispetto delle 200 persone che lavorano al programma. Dalle vostre parole sembra altro. Ho chiesto di sbobinare il punto esatto così chiariamo perché non accetto insinuazioni, siamo trasparenti”. Giusto! Il GF non ha niente da nascondere, non fa figli e figliastri e la miglior difesa è sempre l’attacco. Il colpo di reni ha stupito i diffidenti telespettatori in avida attesa del filmato incriminato. Pochi minuti e flop: si vede lo spezzone di una clip a caso, che c’azzecca? E’ tardi, saranno tutti stanchi, l’abbaglio è comprensibile. Piuttosto stupisce, e molto, il comportamento di Nathaly Caldonazzo: nonostante le mezze ammissioni random, non le passa nemmeno per l’anticamera del cervello di chiedere scusa, dire che ha sbagliato, che è pentita. Anzi, nega strenuamente e rilancia con supponenza: “Se non c’è filmato vuol dire che non è successo, se era grave lo avrebbero fatto vedere”. E così monta il sospetto del web che sia “protetta”.

Anche fosse, non ci sarebbe da indignarsi. Sarebbe per la spregiudicata legge degli ascolti e non per benevolenza. Oppure perché tanti ne sono passati di messaggi inammissibili, punisci l’unico non in presa diretta? In entrambi i casi tutto fa brodo per lunedì: non volete sapere come va a finire? Suvvia! In nottata Caldonazzo si è data la zappa sui piedi. Seduta al tavolo con Antonio, tra rumorose masticate, non ha brillato per sagacia: “Lunedì usciamo tutti e due… Se poi fanno vedere quella cosa… io ho la squalifica e tu esci… anche Sophie mamma mia…”, “Annullano il televoto? Ti dico come va: io esco, poi fanno vedere la tua roba…” risponde Antonio aggiungendo un’osservazione che non piacerà all’integerrimo Signorini: “Alfonso non voleva farla vedere, non voleva dirlo” e Nathaly: “Sì vero, visto? Sembra che non vogliano. Dopo vado dentro a parlare e chiedo al Confessionale”. Magari hanno sensazioni sbagliate. Magari.

