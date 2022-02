Il Cantante Mascherato, sotto il Cavalluccio marino c'era Cristina D'Avena. Milly Carlucci, sfogo e reazioni

Giada Oricchio 19 febbraio 2022 a

a

a

Ancora un’eliminazione ingiusta a “Il Cantante mascherato”, venerdì 18 febbraio, e nuove critiche social. Fuori Cristina D’Avena che si nascondeva sotto la maschera del “Cavalluccio marino”. Quest’anno il programma di Milly Carlucci si muove in maniera disordinata e incomprensibile ai telespettatori sfiorando la farsa: i travestimenti evidenti restano in gara, quelli su cui c’è maggior mistero vengono scoperti, mentre la sfilacciata e logorroica giuria (ieri Iva Zanicchi ha sostituito Facchinetti a casa con il Covid, nda), crea caos e fa nomi a casaccio.

Nella prima puntata era toccato a Fiordaliso uscire a sorpresa, nella seconda a Cristina D’Avena, tra le migliori a camuffare la voce. Che la cantante fosse della partita si poteva intuire dalla presentazione: “Mi esibisco da piccolina, ero timidissima. Dicono che trasmetto energia positiva ed è vero, sono una persona molto allegra”, ma era solo una delle ipotesi, si pensava anche a Sabrina Salerno e Bianca Atzei.

Dopo il disvelamento, D’Avena, consapevole di aver depistato bene, ha espresso grande delusione per la fine dei giochi. Poi a mente fredda ha twittato: “Mi sono divertita tantissimo, ho amato fin da subito la maschera del Cavalluccio marino anche se per me che soffro di claustrofobia è stata una bella sfida”.

Gli utenti di Twitter invece son ostati molto meno diplomatici: “Quest’edizione fa acqua da tutte le parti, mandano in finale le maschere più palesi”, “Cavalluccio Marino eliminato senza alcun motivo, era tra le maschere più difficili da indovinare. Boh”, “Cristina D’Avena derubata, sto programma è fatto con i piedi”, “Format distrutto, Cristina poteva arrivare fino in fondo senza farsi scoprire. I vip giustamente neri quando sono eliminati senza motivo”, “Hanno eliminato Cavalluccio che era una delle poche maschere un po’ più incerte, scatafascio confermato”, “Assurdo che sia stata smascherata lei quando ci sono Fogli, Pupo e Malgioglio sgamati dopo mezza clip, un programma alla deriva che non hanno capito manco quelli che lo fanno”.

Al pubblico non piace nemmeno la scelta della produzione di fare de “Il Cantante Mascherato” un prolungamento di “Ballando con le Stelle” utilizzando la stessa compagnia di giro. A inizio seconda puntata, è stata smascherata l’Aquila: un’evidente Alba Parietti, brava nelle esibizioni canore. Standing ovation, invece, per l’esibizione in duetto di Peppino Di Capri. Venerdì prossimo, in apertura di terza puntata si sfideranno Drago e Pinguino. Sul primo i dubbi sono tanti, mentre il secondo è Pupo che ieri ha dato un indizio pesante sulla sua identità: “Il mio dolce preferito? Il gelato. Quale gusto? Non lo dico, sarebbe troppo facile”. Magari gelato al cioccolato, dolce un po’ salato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.