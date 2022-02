Uomini e donne, Maria De Filippi lascia senza parole dama Pinuccia: "Te ne dovevi preoccupare"

Giada Oricchio 16 febbraio 2022 a

“È più importante chiarirsi che stare davanti alle telecamere”. Maria De Filippi mangia la foglia e zittisce Pinuccia Della Giovanna. "Uomini e Donne", il dating show di Canale 5 regala la luce della ribalta a chi l’ha sognata per anni, fa “uscire in tv” e pure di testa. E’ il caso di Pinuccia, sobria signora del trono over.

La dama doveva incontrare Alessandro ma la mancanza del green pass le ha causato una serie di peripezie: aveva preso il treno a Milano perché nessuno glielo aveva chiesto, il controllore l’ha fatta scendere a Verona, tampone, vaccino e infine l’arrivo a Roma per la trasmissione. Il tutto con aggravio di spese. Il racconto, occhi lucidi e voce tremante, lo ha fatto la stessa dama: "Maria ma ti sembra giusto? Una persona della mia età..." e De Filippi: "Beh sì, se non avevi il green pass, sono le regole. Perché non avevi ancora fatto la terza dose? Perché dovevi venire qui? E’ più importante quello della trasmissione".

Tuttavia Pinuccia è riuscita nel suo scopo: ottenere il rimborso per i soldi extra. Ora, il cavaliere Alessandro avrà pure 91 anni, ma non si accontenta facilmente men che meno della signora accecata dalla lucina rossa: prima delle telecamere viene la salute collettiva e la serietà. I due hanno iniziato a litigare, Maria De Filippi le ha proposto di chiarirsi fuori dallo studio, ma Pinuccia si è impuntata: “No, qui davanti a tutti, lui mi ha trattato male qui e io parlo qui”. Da che mondo in mondo i panni sporchi si lavano in pubblico mica in famiglia. L’opinionista Gianni Sperti le ha dato ragione, mentre De Filippi non ha creduto all’affronto da smacchiare in tv e l’ha azzerata: “Eh no, dovrebbe avere la priorità risolvere i problemi personali anziché quello che passa in televisione”. Morale della favola: un affamato di fama non ha età.

