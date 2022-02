Fan impazziti per il Blu Celeste Tour di Blanco. I bagarini rivendono i biglietti al triplo

15 febbraio 2022 a

I fan di Blanco sono letteralmente impazziti da quando hanno saputo che il cantante neovincitore (insieme a Mahmood) di Sanremo 2022 con il brano "Brividi" (già disco di Platino) ha aggiunto nuove date per il suo "Blu Celeste Tour" estivo, dopo che gli appuntamenti già prestabiliti erano andati sol out a tempi di record. In queste ore si sta ripetendo la stessa situazione: i circuiti di prenotazione online dei biglietti sono andati in tilt. Ci sono ragazzi incollati agli schermi dei pc o degli smartphone che cercano di trovare disperatamente un biglietto per i concerti di Roma, Catania e Milano. La scritta che compare sui monitor recita così: "Si trova in sala d'attesa. A causa dell'elevata domanda, le chiediamo di avere un po' di pazienza".

Nel frattempo i bagarini sono già entrati in azione, rivendendo a 125 euro biglietti pagati un terzo. Tante le proteste rilanciate su Twitter dai fan: "Sto aiutando una persona a prenderli, io scioccata ma non vi fate un minimo di schifo, nemmeno il tempo e già a questi prezzi, e avete tolto posti a chi teneva davvero ad andare". O ancora: "Ecco cosa succede in Italia quando cerchi dei biglietti per un concerto, biglietti che costano 34,50€ rivenduti al triplo".

