Il Cantante Mascherato, eliminata la Gallina ma il caso Fiordaliso agita i social: "Hanno sbagliato". Caos prima puntata

Prima puntata de “Il Cantante Mascherato”, lo show di Rai1, e prime polemiche social: ingiusta l’eliminazione di Fiordaliso. Nel corso della gara, venerdì 11 febbraio, alcune maschere sono cadute senza che fossero disvelate. Non c’è dubbio, infatti, che sotto il travestimento “Sole&Luna” si celi Malgioglio, sotto le sembianze dell’ “Aquila” ci sia Alba Parietti (Milly Carlucci ha pure avuto un lapsus rivelatore in merito) e il “Pastore Maremmano” sia Riccardo Fogli la cui calata toscana non è stata camuffata a sufficienza.

Il lapsus della Carlucci, così rivela la maschera dell'Aquila: imbarazzo in studio

Voce, indizi, movenze hanno tradito i tre vip. Eppure a fine serata è stata eliminata la “Gallina” alias Fiordaliso che in pochi avevano riconosciuto. Un esito che ha lasciato l’amaro in bocca alla cantante (“Avrei preferito giocare un altro po’” ha scritto su Twitter) e agli utenti social: “Fiordaliso favolosa, chi era scontato che fosse sotto la maschera invece non è stato scoperto… no comment”, “Così il gioco non ha senso”, “Ma non dovrebbe esserci un regolamento?”, “Addirittura Fogli riconosciuto da tutti e 4 i giudici e non messo al ballottaggio a discapito di altre maschere più difficili e più belle da guardare”, “un orrendo Carnevale”.

La seconda edizione de “Il Cantante mascherato” ha lasciato perplessi i telespettatori: scarsa alchimia tra i giurati e poco mistero. Tant’è che un po’ a sorpresa gli ascolti hanno premiato la fiction “Fosca Innocenti” con Vanessa Incontrada che ha fatto meglio dello show di Rai1: 3.919.000 con il 18,9% di share contro 3.502.000 per il 20% di share ma con chiusura alle 00.40.Una vittoria mai centrata dal GFVip.

