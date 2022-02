Al Pacino si scatena per strada, il video del divo fuori da casa

Giada Oricchio 11 febbraio 2022 a

a

a

Al Pacino danza e fa il giro del mondo. Sono diventate virali le immagini dell’attore premio Oscar che balla in mezzo alla strada all’uscita della sua villa a Beverly Hills come un comune mortale. Il divo, 81 anni, in tuta, scarpe da ginnastica, occhiali da sole e soprattutto cuffiette con ipod, è stato paparazzato mentre cammina seguendo il ritmo della musica. Passi avanti e indietro, mani che si muovono, colpi d’anca e un sorriso rilassato sul volto: un vero e proprio spettacolo.

Al Pacino è uno dei protagonisti del film “House of Gucci” di Ridley Scott sull'omicidio di Maurizio Gucci commissionato dall’ex moglie Patrizia Reggiani, interpretata da Lady Gaga.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.