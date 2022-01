Jovanotti emoziona Alessandra Amoroso: "Un duetto? Potremmo farlo insieme..."

Francesco Fredella 14 gennaio 2022 a

Prima Jovanotti. Poi Diodato. Lo show in prima serata su RTL 102.5 di Alessandra Amoroso è un vortice di emozioni. Tante, troppe, tutte insieme. Inizia così il suo viaggio verso il concerto di San Siro, che si terrà il prossimo 13 luglio.

Quando arriva Jovanotti la Amoroso si emoziona. Lui spara uno scoop in diretta: “Un duetto? Non è male. Potremo farlo insieme". E lei risponde: “Ma che bello! Ma voi lo sapevate? Ciao Lorenzo. Sono felicissima di vederti, so che stai benissimo. Magari facessimo un duetto, io sono pronta quando vuoi. Verrò a molte tue date del Jova Beach Party. Sei stato il mio primo concerto, tanti anni fa. Quando ti ho conosciuto mi si sono riempiti gli occhi di lacrime e non sono riuscita a spiaccicare una parola per quanto ero emozionata. Averti qui è una sorpresa bellissima. Avrò l’ansia a San Siro, se non l'avessi dovrei cambiare lavoro. Sono contenta, stanno succedendo tante cose belle, nonostante fuori sia tutt’altro cerco di vedere il positivo”, dice la Amoroso". Jova poi incoraggia l'ex vincitrice di Amici: "Tu fai San Siro lo stesso giorno in cui io faccio il Jova Beach Party. Questo deve essere il tuo primo San Siro di una lunga fila. Tu sei venuta a un sacco di miei concerti, mi ricordo tantissimi anni fa, eri una bambina. Sono felicissimo del fatto che fai il tuo primo San Siro, lì hai un muro di persone davanti. Anche i grandi artisti stranieri dicono che San Siro è il più bel posto al mondo per fare i concerti. Pur essendo uno stadio dove possono esserci anche 60mila persone, l'atmosfera che ha è raccolta, perciò è come essere in un club, ti divertirai molto e te la farai sotto”.

La Amoroso nel corso della puntata svela con quale canzone aprirà il concerto: "Si tratta si AleAleAle", dice (fa parte dell'album Tutto accade). Ma nella sua lunga chiacchierata con la Big Family, il fan Club che la segue da sempre, e con il pubblico non può mancare nemmeno un altro spoiler. "La mia data a San Siro? Quando ho potuto renderlo ufficiale, l'ho detto a Emma, prima che alla mia famiglia", svela la Amoroso.

