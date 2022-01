Aurora Ramazzotti, alle Maldive spunta anche papà Eros. E la foto fa impazzire i fan

06 gennaio 2022 a

C'è anche papà Eros alle Maldive con Aurora Ramazzotti per festeggiare l’inizio del 2022. E sui sociale insieme alle foto roventi della figlia con il fidanzato Goffredo Cerza spunta anche il tenero selfie sul bagnasciuga con il cantante. "Amarti è l’immenso per me" scrive nella didascalia il cantante romano, usando il titolo di una sua celebre canzone del 1990. E i fan impazziscono.

"Grata", replica poi la figlia postando sul suo profilo da oltre 2 milioni di follower le foto spettacolari delle Maldive ma in primo piano quella abbracciata al papà. "C’è stato un momento in cui ho davvero pensato di diventare scrittrice", ha rivelato Aurora in una story. "Ricordo ancora il libro fantasy che mi regalò mia nonna, mi rapì anima e corpo. Non pensavo mi sarebbe piaciuto così".

