Aurora Ramazzotti, lato B in mostra: la foto esplosiva alle Maldive

Giada Oricchio 02 gennaio 2022 a

a

a

Aurora Ramazzotti scalda il Capodanno degli italiani. La figlia di Michelle Hunziker (in montagna con l’amica Serena Autieri) e Eros Ramazzotti è volata alle Maldive in compagnia del fidanzato storico Goffredo Cerza. Un inizio 2022 all’insegna del mare, del sole e del bikini… e che bikini! Fisico palestrato e lato B da urlo come da generosi post sull’account Instagram.

Aurora si è mostrata di schiena al tramonto: in risalto il fondoschiena tonico e sodo. Complimenti e critiche, ma soprattutto il commento ironico del fidanzato Goffredo a voler prevenire eventuali cattiverie: “Se guardate attentamente a un certo punto in questa foto si può notare un tramonto”.

Di recente, Aurora aveva scatenato una bufera sul web pubblicando la foto di un test anti Covid. I follower hanno pensato fosse l’annuncio della prima gravidanza, ma la conduttrice ha smentito: “Avrei scelto un modo più originale per comunicarvelo dopo 10 anni di fidanzamento”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.