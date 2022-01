"Il fuoco non si è mai spento". La confessione intima di Al Bano su Loredana Lecciso

Francesco Fredella 06 gennaio 2022 a

a

a

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Uniti più che mai. Soprattutto adesso che il Leone di Cellino ha contratto il Covid. Il settimanale Oggi dedica una copertina alla coppia più amata, Carrisi e la Lecciso stanno insieme da quasi 20 anni. "Le mie feste da nonno con i nipotini, l’amore per Loredana e il Covid… L’ho preso ma sto da Dio!”, rivela il settimanale diretto da Umberto Brindani. Il cantante pugliese attacca i no-vax: "Se la tua verità porta morte o malattia, o prendi coscienza oppure dobbiamo fartela prendere. Mi auguro che non succeda come a tanti è già capitato: vanno a farsi curare e poi fanno il mea culpa. È tardi! Bisogna capirlo prima. Il vaccino non è contro l’uomo, è la salvezza dell’umanità, da sempre".

Poi Carrisi riavvolge il nastro e racconta questo Natale appena trascorso. "Erano 20 anni che non passavo il Natale con Cristel e l’ho raggiunta in Croazia dove c’era anche Romina junior. Ci tenevano molto. Da quando ho perso Ylenia onestamente non sento più il Natale come lo sentivo anni fa. Faccio in modo che sia Natale ogni giorno. Ho fatto il nonno per qualche giorno ed è stato bellissimo. Solo che mia figlia il 24 ha invitato alcune amiche ed è venuto fuori che una di loro era positiva. Io e Romina junior ce lo siamo beccato, per fortuna Cristel e i bimbi sono negativi", dice.

Ma il fuoco della passione, in casa Carrisi, non si spegne mai: con Loredana, infatti, vive una storia d'amore lunghissima e da invidia. Tempo fa, proprio ad Oggi, aveva raccontato: "Siamo sposati mentalmente". Ed ora puntualizza: "Ritorno di fiamma? Perché il fuoco si era spento? Grazie a Dio il fuoco sta bene e funziona a meraviglia. In casa, qui a Cellino, ci sono mia figlia Jasmine, mio figlio Bido e Loredana. Stiamo lontani a causa del virus e non sa quanto mi dispiaccia".

