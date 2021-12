Aurora Ramazzotti fa il test: esplode l'equivoco sulla gravidanza e il web impazzisce

Giada Oricchio 23 dicembre 2021 a

Un test, un paio di linee e il web impazzisce. Tutta "colpa" di Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha pubblicato nelle Instagram Storia un test per verificare la negatività al Covid. Nessun commento e nessuna spiegazione. Così i follower sono oscillati tra l'annuncio di una gravidanza, possibile dopo 10 anni di fidanzamento con il suo Goffredo, e una positività al virus. Supposizioni e ipotesi allarmate e allarmanti che hanno fatto il giro del web.

La finta sprovveduta Aurora è dovuta correre ai ripari. "Ho involontariamente seminato il panico. Volevo rassicurarvi, non è Covid e non sono incinta" ha detto con aria beffarda in un video social. E con atteggiamento da svalvolata ha aggiunto: "Dopo anni che dicono che sono sempre incinta, posso comunicarvelo così? Sceglierei qualcosa ad effetto casomai. E poi non so che test di gravidanza avete fatto nella vostra vita, ma questo non ci assomiglia per niente". Tanto rumore per nulla. Poi è tornata seria e ha esortato i seguaci a fare il tampone molecolare per poter trascorrere le festività natalizie in sicurezza.

