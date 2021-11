Che Tempo Che Fa, Ornella Vanoni gela Fabio Fazio: "Non so se arrivo a Natale"

Giada Oricchio 29 novembre 2021 a

“Non so se arrivo a Natale”. Ornella Vanoni spiazza Fabio Fazio. La raffinata interprete della musica italiana è stata ospite della puntata di “Che Tempo che Fa”, domenica 28 novembre e ha dato subito vita a un siparietto con il giornalista. Si è seduta e ha iniziato a sospirare e sbuffare: “Ahh, non so se arrivo a Natale”, “Non sai?” ha risposto Fazio che non aveva sentito e quella: “Se arrivo a Nataleee, uff” e via con un altro sbuffo della bocca che ha fatto ridere il pubblico. A Fabio Fazio non è rimasto che dire: “Bene, mi pare un bell’inizio di conversazione…”.

E così Vanoni, che negli ultimi anni ha dimostrato di avere una grande vena autoironica, ha aggiunto: “Io ritengo che invecchiare sia bello soltanto se tiri fuori quel lato che hai sempre tenuto nascosto, cioè quello infantile”. L’artista sta promuovendo il suo ultimo album, ma inevitabilmente le chiedono sempre dei suoi due grandi amori: Giorgio Strehler e Gino Paoli. La relazione con il famoso regista che ha scritto la storia del teatro italiano e non solo, fu oggetto di scandalo nel 1953 a causa della grande differenza d’età tra i due e per il fatto che lui era sposato. “Da scuola mi volevano cacciare, mamma piangeva, papà non parlava più” ha confessato di recente Vanoni in un’intervista a “Vanity Fair”, mentre quello con Gino Paoli fu un amore impossibile “Non lo possedevo, non lo avevo. Mi faceva soffrire e per questo credevo che fosse un grande amore”.

"Non so se arrivo a Natale!"



Inizia così la conversazione con @OrnellaVanoni a #CTCF ❤️@fabfazio pic.twitter.com/RGeacLV0q5 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 28, 2021

