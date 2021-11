Zelig, Claudio Bisio imbarazza Mediaset: "Davvero un peccato..."

Giada Oricchio 20 novembre 2021 a

“Zelig? Un vero peccato, ma…”. Giovedì 18 novembre, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada sono tornati con lo storico programma comico dopo 5 anni di assenza e a differenza dei format-copia come “Colorado” o “Honolulu” ha regalato una notte da leoni a Canale 5 in termini di ascolti: più di 4.000.000 di telespettatori e una media del 20% di share. Numeri alla De Filippi per intenderci. Così, Bisio ha ringraziato sul suo profilo Instagram: “Grazie a tutti! Ora stiamo preparando una seconda puntata che è una bomba! Davvero un peccato farne solo tre. Beh, per questa volta va così. A giovedì prossimo!”.

Un messaggio chiaro: il conduttore credeva ancora nel programma e era disposto a fare più appuntamenti. Ma Mediaset ha scelto la strada della prudenza alla luce anche di alcuni vecchi programmi riproposti ma rivelatisi dei flop. Così ha puntato sull’usato di successo, ma c’era da capire se era anche un usato sicuro. A quanto pare sì. La comicità spensierata, ma non volgare e l’ironia ben scritta fanno ancora breccia nel pubblico e forse era proprio questo che l’azienda di Cologno Monzese ha voluto testare con un mini ciclo di tre puntate. Minimo investimento, minimo rischio, massima resa. Probabile, dunque, che ci sia un accordo con Bisio e Incontrada: se i dati Auditel fossero stati positivi, ci sarebbe stato il bis. E la frase finale che accompagna il post di Bisio (“per questa volta va così…”) sembra alludere proprio a una seconda edizione.

