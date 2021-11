Lady Gaga parla dell'Italia, così piange davanti a Fazio

14 novembre 2021 a

Lady Gaga ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa. La Germanotta si racconta e parla anche delle sue origini italiane: «Mia mamma e mia nonna sono le mie eroine. Io vengo davvero da una famiglia che ha lavorato duramente per consentire a me e a mia sorella di ricevere una buona istruzione. La domenica pomeriggio mangiavamo sempre la pasta al sugo con le polpette».

E poi parla dell'Italia, Paese nel quale si sente bella. «Io credo che avere coraggio abbia forme diverse, non mi sono mai sentita bella, ma l’arte mi fa sentire bella, la moda, la tua fantasia ti fanno sentire bella. L’Italia è il luogo dove mi sono sentita più bella in assoluto in tutta la mia vita perché in America quando la gente vede qualcuno come me dice che è pazza, ma in Italia in piazza di Spagna le donne sono vestite in modo incredibile, con le loro unghie perfette, i capelli biondi, sono vibranti, belle». Lo ha detto la popstar Lady Gaga a «Che Tempo Che Fa» su Rai3.

L’artista si è poi commossa per una clip omaggio: «Provo tantissima gioia perché penso che quando la mia famiglia vedrà queste cose sarà orgogliosa. E ringrazio Bradley Cooper per l’opportunità di "A star is born", il personaggio era un pezzo di me, è come sono veramente io e la gente non mi aveva mai visto».

