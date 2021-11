Cartabianca, Adriano Celentano furioso con Bianca Berlinguer: "Non mi sei piaciuta"

04 novembre 2021 a

Adriano Celentano bacchetta Bianca Berlinguer e tra il serio e il faceto dice: «Sto pensando di tornare in tv». Il «molleggiato» ha criticato la conduttrice di Cartabianca per il trattamento riservato a Gianluigi Paragone durante la puntata della trasmissione di Rai3.

«Ho sempre pensato che il mestiere del conduttore è quello che più di tutti ha una grande responsabilità verso i telespettatori. Ossia, quella di valorizzare nel modo più obiettivo il pensiero dei propri ospiti e farlo arrivare nelle case degli italiani nel modo più comprensibile - ha scritto sui social Celentano - Ma tu cara Berlinguer con Paragone non mi sei piaciuta per niente... Mentre a pochi minuti di distanza il bravo Floris senza nemmeno accorgersi ti dava una lezione di grande democrazia». Nel messaggio Celentano annuncia un suo possibile ritorno in tv con un programma dove come prima ospite vorrebbe proprio avere Bianca Berlinguer.

