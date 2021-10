Gigi Hadid e Zayn Malik si sono lasciati. L'accusa pesantissima dietro la rottura

29 ottobre 2021 a

Veleni e accuse, scoppia una delle giovani coppie più chiacchierate del jet set. La modella Gigi Hadid e il cantante ex One Direction Zayn Malik si sono lasciati, riporta People. Dietro alla rottura ci sono le accuse, riportate dal sito Tmz, della madre della 26enne, Yolanda Hadid. La donna, che non ha sporto denuncia alla polizia, o almeno non ancora, ha asserito di essere stata colpita dal compagno della figlia al culmine di una discussione.

Il cantante, che ha una figlia insieme alla Hadid, nega "categoricamente di aver colpito Yolanda Hadid e per il bene di mia figlia mi rifiuto di fornire ulteriori dettagli e spero che Yolanda riconsidererà le sue false accuse e si sposterà nel privato per risolvere questi problemi familiari”, ha scritto su Twitter.

"Nello sforzo di proteggere" la figlia "ho accettato di non rispondere alla accuse nate da una discussione che ho avuto con un membro della famiglia della mia ragazza, che è entrata nella nostra casa mentre la mia compagna era via diverse settimana fa. Questa era e dovrebbe rimanere una questione privata ma sempre che per ora ci siano divisione e nonostante i miei sforzi per riportarci in un ambiente familiare pacifico che mi permetta di essere co-genitore di mia figlia nel modo in cui lei si merita, questo è 'trapelato' alla stampa", scrive nel lungo messaggio Malik fornendo alcuni dettagli sulle modalità dello scontro con la madre della Hadid.

