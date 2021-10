"Pregiudizi su di me”: bomba su Federico Fashion style. Delirio a Ballando con le stelle

Francesco Fredella 16 ottobre 2021 a

a

a

Giuria di fuoco a Ballando con le stelle. Scende in pista Federico Lauri - il parrucchiere delle star - ed accade di tutto. Non mancano critiche e attacchi. “Non vedo niente sotto quel vestito”, tuona Mariotto. Ma ci pensa la Mussolini a difenderlo dalle accuse della Lucarelli. L’ex deputata fa una domanda scomoda: “Che le faresti come look alla Lucarelli?”. Il parrucchiere risponde: “Sarebbe un grande lavoro”. Cala il gelo dopo l’esibizione sulle note di Mi vendo di Renato Zero. Federico prende 21 punti. “Non lo accetto. Ha ballato bene, magari anche fuori tempo. Ma ha ballato”, tuona Anastasia Kuzmina. “C’è un pregiudizio nei suoi confronti”.

Caso Striscia la Notizia, il tapiro d'Oro in causa con i legali di Ambra Angiolini

Ma Ivan Zazzaroni replica: “Se fai così iniziamo male”. I giudizi sul cha cha cha di Federico arrivano puntualissimi. “È stato un cha cha cha molto giocoso e brillante. C’è tanto da lavorare su tecnica e tempo. Mi fa paura l’uso degli anelli, che sono molto pericolosi: se ti impigli da qualche parte, ti puoi anche staccare un dito”, dice Carolyn Smith. Ed anche Fabio Canino pizzica il parrucchiere: “Ti muovi tanto, ma bisogna andare a tempo”. Ivan Zazzaroni attacca senza pietà: “È partito molto male e, per coerenza, ha finito peggio. In certi momenti si riprende, poi si perde di nuovo”. Poi ci pensa Selvaggia Lucarelli a rincarare la dose: “Mi aspettavo da te tanto, invece hai proposto una cosa molto convenzionale, non fatta male”. Infine, Guillermo Mariotto: “Dopo quello che hanno detto loro, ho ingoiato la lingua. Non vedo molto: o strafai o che ce stai a fà?”.

Grignani in lacrime per la fine del matrimonio e lo choc dell'infanzia: molestie da un pedofilo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.