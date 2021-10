Grande Fratello Vip, "beccato così". Manila e la rivelazione piccante su Nicola Pisu. Mamma Mirigliani si infuria

Giada Oricchio 07 ottobre 2021 a

Rivelazioni troppo hot al Grande Fratello Vip 6: Nicola Pisu è stato beccato in una situazione privata, Manila Nazzaro ha svelato tutto al resto della casa e la mamma di Pisu, Patrizia Mirigliani, l’ha bacchettata: “Anche alle miss cade la corona”. La figlia dello storico patron di Miss Italia, Enzo Mirigliani che ha affiancato il padre nell'organizzazione del concorso di bellezza a partire dal 1989, irrompe sulla scena del GF per difendere il figlio.

Nella casa di Cinecittà, i ragazzi hanno una stanza senza telecamere dove poter praticare onanismo, ma l’altra mattina qualcosa è andato storto. Era molto presto, quasi tutti i coinquilini dormivano ancora, Raffaella Fico è entrata nell’unico bagno in comune e ha sorpreso Nicola Pisu in un momento di intimità. Ha richiuso subito la porta, ma non è riuscita a tenere per sé l’imbarazzante incidente. Lo ha raccontato a poche amiche strette quali Francesca Cipriani e Manila Nazzaro ed è stata proprio la 42enne ex Miss Italia a fare il riportino al resto dei coinquilini.

Una caduta di stile che, insieme alle parole un po’ critiche della donna verso Nicola (“è un bravo ragazzo, lo conosco bene, ma non fa per Soleil, ha dei limiti”), hanno suscitato il fastidio e il rimbrotto di Patrizia Mirigliani. L'organizzatrice del concorso di Miss Italia e soprattutto mamma di Pisu ha pubblicato sul suo account Instagram una gif in cui a Nazzaro si sposta la corona di prima classificata accompagnata dalla caption: “Mi dispiace dover constatare che anche alle mie #miss ogni tanto si sposta la corona”.

