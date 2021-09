Wanna Marchi e Stefania Nobile di nuovo in tv. Il clamoroso ritorno, in diretta con i vip

Francesco Fredella 27 settembre 2021 a

a

a

Adesso Wanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile hanno deciso di tornare in televisione. Stai tranquilli: non daranno numeri magici e non venderanno talismani. Niente talismani o numeri fortunati: Wanna e Stefania rispolverano gli attrezzi del mestiere e si rimettono in gioco.

Video su questo argomento Wanna Marchi e Cecchi Paone si insultano. Dalla d'Urso scoppia il caos Giada Oricchio

Mercoledì 29 Settembre 2021 alle h 22:30 sul canale digitale 163 GO TV, su una piattaforma streaming "Atena tv" e in diretta Instagram, proveranno a realizzare il record mondiale della diretta televisiva. Le porte dello studio saranno aperte a personaggi famosi, imprenditori, star e gente comune: tutti pronti ad ascoltare e a raccontare le storie. Wanna e Stefania sono pronte ad ascoltare raccontando momenti drammatici e divertenti (sembra un'ossimoro). Tutto all'interno di uno studio dove sarà riprodotto il salotto di casa. Stefania all'età di 56 anni e sua madre all'età di 79 si rimettono in gioco. con oltre cento ore di diretta.

Video su questo argomento Follia a Live, la figlia di Wanna Marchi a Nuzzi: tagliati le p... Giada Oricchio

Già da giovane, Wanna Marchi è stata protagonista nel mondo del jet set e dell'avvento della televisione commerciale creata dall'arrivo di Silvio Berlusconi, che ha modificato tutta la comunicazione. Impossibile non ricordare la lunga vicenda giudiziaria che ha scandito la vita di Wanna Marchi e Stefania Nobile: tutto è nato dopo un'inchiesta di "Striscia la notizia".

Spunta il video con Wanna Marchi, Conte demolito: trova le differenze

Oggi sono donne libere: hanno pagato il conto con la giustizia. Ed infatti, Stefania e sua madre si sono riciclate nel food and beverage con l'apertura di locali nella Milano da bere. Adesso, però, guardano al futuro con tanti progetti lavorativi e televisivi. Le ultime apparizioni televisive della coppia madre e figlia risalgono al 2019 nel famoso salotto di Barbara D'Urso con un grandissimo risultato di share e di interazioni mediatiche.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.