Nicolas Cage fuori controllo "dopo il dramma della madre". Come si è ridotto, il video più umiliante

Hanno destato scalpore le immagini che ritraggono una star di Hollywood del calibro di Nicolag Cage fuori da un ristorante. Il perché è molto semplice. L'attore di film come Cuore selvaggio, Face/Off, Omicidio in diretta e The Family Man appare in condizioni davvero precarie. Ora spuntano i motivi del crollo dell'attore.

Il divo è stato ripreso completamente ubriaco nel salottino di un ristorante di Las Vegas, il Lawry's Prime Rib. A pubblicare il video è stato il tabloid inglese The Sun che riporta come l'attore sia stato buttare fuori dal locale per le sue condizioni. Pare tra l'altro che il divo, vestito in maglietta nera, degli eccentrici pantaloni leopardati e delle ciabatte di pelle, sia stato scambiato per un senza tetto. I fatti sono avvenuti pochi giorni fa, il 13 settembre, quando Nicolas Kim Coppola - questo il vero nome dell'attore, che tra l'altro è figlio del fratello del regista Francis Ford Coppola - dopo aver consumato massicce dosi di whisky e tequila, spiega un testimone al Sun, è apparso in stato alterato ed stato fatto allontanare dal locale dalla sicurezza.

Per molti osservatori dei fatti di Hollywood,. infatti, Nicolas Cage starebbe passando un periodo molto difficile dopo la morte della madre, Joy Vogelsang, ex ballerina e coreografa, scomparsa il 20 giugno 2021.

"Eravamo in quel bar quando abbiamo notato quello che all'inizio pensavamo fosse un senzatetto completamente ubriaco e turbolento. Con nostro grande stupore si è rivelato essere Nicolas Cage. Era completamente distrutto e stava litigando con lo staff. Era in un pessimo stato e andava in giro senza scarpe. Il personale ci ha detto che aveva bevuto bicchierini di tequila e whisky", racconta uno dei clienti presenti nel ristorante di Las Vegas.

Il video termina con le proteste dell'attore, a piedi nudi, all'indirizzo dell'addetto alla sicurezza del locale che lo aveva scortato fuori dalla porta girevole e di una addetta del ristorante. Una scena che getta ombre sullo stato psicofisico dell'attore.

Nicolas Cage caught ‘drunk and rowdy’ as he’s kicked out of a fancy Vegas restaurant https://t.co/u7di7dwm79 pic.twitter.com/DdYzLPbpUZ — The Sun (@TheSun) September 24, 2021

