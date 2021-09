Nuove accuse per don Francesco Spagnesi. Non solo droga, la scoperta da incubo sui festini hard

21 settembre 2021 a

Ora è accusato dalla Procura anche di tentate lesioni gravissime, don Francesco Spagnesi. La Procura di Prato ha formulato una nuova ipotesi di reato nei confronti dell’ex parroco della chiesa dell’Annunciazione alla Castellina, il quarantenne don Francesco Spagnesi, finito una settimana fa agli arresti domiciliari per spaccio di droga, che secondo l’accusa avrebbe utilizzato anche per festini hard con il suo compagno, e appropriazione indebita, perché, sempre secondo gli inquirenti, avrebbe acquistato le sostanze stupefacenti con i soldi delle offerte dei fedeli alla parrocchia.

La nuova ipotesi di reato, ha spiegato la Procura pratese, è in relazione alla sieropositività del sacerdote, condizione che non avrebbe rivelato ad alcuni dei partecipanti ai festini hard che avrebbe organizzato assieme al compagno il quale non è indagato ma eventualmente parte offesa. Intanto, Il vescovo di Prato, monsignor Giovanni Nerbini, ha nominato un nuovo amministratore parrocchiale per la chiesa dell’Annunciazione alla Castellina: si tratta del vicario generale della Diocesi, don Daniele Scaccini, che ha già guidato la parrocchia per dieci anni.

Intanto, in attesa della nomina del nuovo parroco dell'Annunciazione alla Castellina, il vescovo Giovanni Nerbini ha nominato il vicario generale della Diocesi di Prato, don Daniele Scaccini, amministratore parrocchiale. Il sacerdote, sottolinea una nota della Curia, «già conosciuto e apprezzato per aver guidato in passato la parrocchia per dieci anni, prima dell'arrivo di don Francesco Spagnesi, avrà il compito di accompagnare la comunità nelle attività pastorali». Ieri sera don Scaccini ha incontrato i fedeli per essere aggiornato sugli impegni e le iniziative programmate. Il servizio liturgico è stato affidato a don Vincent Souly, parroco di San Paolo a Carteano. Sarà lui a celebrare le messe feriali e festive in parrocchia. Il diacono Leonardo Bruni prosegue il proprio impegno in parrocchia.

