Seat Music Awards 2021, Loretta Goggi canta Maledetta Primavera e il pubblico esplode

"Quando arriva Loretta Goggi sul palco sono solo ricordi, lacrimucce, e mani al cielo". La Rai celebra l'artista che si esibisce sul palco del "Seat Music Awards 2021" ed un vero e proprio tripudio di applausi. Carlo Conti e Vanessa Incontrada aprono le danze del secondo appuntamento su Rai1 con tutti i protagonisti dell’estate musicale di quest’anno. Ma la seconda puntata è anche l’occasione per accogliere sul palco lei, Loretta Goggi che festeggia i 40 anni di “Maledetta Primavera”. E l'esibizione è straordinaria, anche se in playback. In diretta sui social è un'esplosione di commenti e complimenti per l'artista amatissima. "Loretta Goggi altro patrimonio italiano … maledetta primavera fa 40 anni e non c’è una persona anche tra noi ragazzi che non la conosce" commenta uno dei tanti utenti su Twitter. La cantante premiata sul palco si commuove.

