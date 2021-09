Morta Paola Toeschi, moglie di Dodi Battaglia

L'annuncio dell'ex chitarrista dei Pooh

È morta stamattina Paola Toeschi, moglie di Dodi Battaglia, dopo una lunga lotta contro un tumore al cervello.

A dare notizia della scomparsa lo stesso ex chitarrista dei Pooh sui social: «È con straziante dolore che vi comunico che questa mattina mia moglie Paola ci ha lasciati dopo una lunga malattia».

Tra i tanti messaggi di cordoglio anche quello di Roby Facchinetti che su twitter pubblica la foto di Paola Toeschi e scrive: «Profondamente addolorati, ci sentiamo vicinissimi a Dodi e alla figlia Sofia in questo dolorosissimo momento per la prematura scomparsa della loro amata Paola. Cara Paola, che tu possa riposare in pace e in serenità eterna. Roby, Giovanna e figli».

La Toeschi aveva raccontato nella sua autobiografia dal titolo "Più forte del male. Con la fede ho vinto il tumore" la sua lunga battaglia contro il cancro e l’importanza della fede in questa lotta.

