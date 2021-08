MasterChef Italia, squadra che vince non si cambia: conferma per Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli

29 agosto 2021 a

Fornelli e leccornie tornano protagonisti del tubo catodico. Da questa sera, infatti, su Tv8, a partire dalle 21,30, va in scena la decima stagione di MasterChef Italia. Il seguitissimo cooking show, prodotto da Endemol Shine Italy, torna con la conferma della prestigiosa e rigorosissima giuria formata da tre fuoriclasse della cucina: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Saranno loro ad individuare tra le migliaia di persone che si sono presentate ai casting il miglior chef amatoriale d’Italia, titolo che al termine della precedente edizione è andato ad Antonio Lorenzon. Competitivi e agguerriti com’è nella tradizione di questa disfida, gli aspiranti chef hanno già dato dimostrazione della propria abilità davanti ai fornelli di casa propria fin dalle primissime selezioni organizzate online. Sì perché MasterChef Italia stavolta è entrato nelle case degli aspiranti cuochi andando a selezionare i più promettenti di essi. Quelli, in altri termini, che con i loro strumenti e il loro talento hanno dimostrato più di chiunque altro cosa sanno fare, guadagnando così la possibilità di accedere nelle cucine del cooking show più amato dagli italiani. Ne deriva che solo i migliori di essi avranno accesso ai Live Cooking, al centro dei primi due episodi.

Sarà quella l’occasione, per loro, di incontrare per la prima volta dal vivo i giudici con il fine dichiarato di impressionarli e conquistarli con un piatto che dovranno comporre con ingredienti cercati nella dispensa di MasterChef Italia e cucinare interamente davanti ai membri della giuria. Va da sé che la selezione sarà serrata e, come sempre, nella MasterClass ci sarà posto solo per i migliori. Tornano per l’occasone la Mystery Box, l’Invention Test, il temutissimo Pressure Test e, dopo l’esordio nella scorsa edizione anche lo Skill Test, l’“esame a sorpresa” che coinvolgerà tutti i concorrenti, senza esclusioni, mettendoli alla prova su una specifica abilità richiesta dai giudici.

