Maneskin da censura in Belgio: Victoria a seno nudo e Damiano vola sulla folla

Giada Oricchio 17 agosto 2021

I Maneskin (mezzi nudi) conquistano il "Festival di Ronquieres" in Belgio. Se il frontman Damiano ha cantato in short di pelle nero e a torso nudo, la bassista e mente del gruppo Victoria De Angelis ha infiammato il pubblico esibendosi per tutto il tempo senza reggiseno: solo due pezzettini di scotch nero a coprire i capezzoli. Uno show rock e molto piccante culminato in un tuffo di Damiano sui fan assiepati sotto il palco.

In tempi di Covid-19, l’assembramento ha suscitato molte polemiche perché in Italia le restrizioni su distanziamento e uso della mascherina sono ancora in vigore, ma all’estero i concerti sono consentiti.

In realtà, Victoria ha concesso il bis di una foto postata una decina di giorni fa sul suo account Instagram: completamente nuda a parte due stelline per aggirare la censura social. “Giorno libero, tette di fuori” scrisse ironica l’artista romana. intanto la rivista "Diva e Donna" l'ha pizzicata al settimo cielo con la sua misteriosa ragazza sul terrazzo della casa romana.

