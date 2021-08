Diletta Leotta e Can Yaman, tutta una finta. Ecco i dettagli

15 agosto 2021 a

a

a

A quanto pare era una finta. Per mesi hanno appassionato la lcronaca rosa, con la loro chiacchieratissima storia d’amore, e ora Can Yaman e Diletta Leotta si sarebbero detti addio. Ma la trasmissione Estate in Diretta ha svelato i ghiotti retroscena che potrebbero far pensare ad un amore costruito a tavolino, solo per far parlare dei due protagonisti, costruito chissà come.

Il programma estivo di Rai 1, condotto da Gianluca Semprini e Roberta Capua, ha recentemente ospitato l’esperto di gossip Alessio Poeta che ha insinuato dei dubbi sul rapporto tra il popolare attore turco e la conduttrice di Dazn. Il loro amore, se vero, è arrivato ormai al capolinea, anche se la notizia che non è stata commentata da nessuno dei due, che hanno preso delle strade separate nel corso di questo scorcio d’estate.

Diletta Leotta si diverte in compagnia delle sue amiche in Sardegna ed a Montecarlo, per poi andare a trovare la famiglia nella sua Catania. Anche l’attore turco è stato in vacanza in Sardegna, ma non nello stesso periodo né insieme a Diletta, per poi rientrare in patria. La loro separazione ha aperto la strada ai pettegolezzi che insinuano una rottura tra i due.

Così dopo l’anello comparso al dito della conduttrice e le voci di un presunto matrimonio tra i due, adesso il gossip parla della fine della storia tra Can Yaman e Diletta. I detrattori della coppia, che non hanno mai creduto all’autenticità del loro rapporto, ritengono che la parola matrimonio ha fatto scoprire che si trattava di una messa in scena che per mesi ha attirato le attenzioni dei giornalisti e dei social. Più che di favola finita, i più cinici parlano di ultimo capitolo del copione di una storia ispirata alle popolari serie turca che tanto appassionano le fan italiane.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.