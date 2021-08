Rita Rusic con il compagno su Instagram: "Ma è tuo figlio?". Polemica sulla foto

Giada Oricchio 14 agosto 2021 a

a

a

Rita Rusic bella e spiritosa. La produttrice cinematografica ha postato su Instagram una fotografia con il nuovo fidanzato mentre uscivano dal mare mano nella mano. Fisici scolpiti da sfidare la forza di gravità per entrambi, sorrisi e tanta felicità per un amore sbocciato in estate. I commenti sono stato un tripudio di cuori, ma qualcuno ha notato che lui è più giovane dell’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori e ha chiesto: “Lui è Mario? Il figlio di Cecchi Gori?”. La domanda era maliziosa o ingenua?

Sta di fatto che la statuaria Rusic non si è scomposta e ha risposto con ironia: “Non credo”. L’imprenditrice vive a Miami dove ha una catena di negozi, ma poco più di un anno fa si è messa in gioco partecipando al Grande Fratello Vip4. Uscì al primo televoto utile e fu un peccato, avrebbe potuto regalare molte perle trash.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.