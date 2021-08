Tony Bennett si ritira, l'ultimo crooner dice addio alla musica

13 agosto 2021 a

Tony Bennett si ritira. Il leggendario cantante statunitense di origine italiana, considerato l’ultimo grande crooner americano, al secolo Anthony Dominick Benedetto, ha deciso di smettere di esibirsi all’età di 95 anni. La conferma della notizia giunge da suo figlio e dal suo manager.

Alcuni mesi fa l’artista, che pochi giorni fa si è esibito alla Radio City Music Hall di New York con Lady Gaga, aveva rivelato d’essere affetto da Alzheimer. Suo figlio Danny ha riferito che la decisione di annullare le rimanenti date live 2021 del padre è stata «una decisione dura» ma ciò è dovuto «all’ordine dei medici». Susan, la moglie dell’artista, appoggia la decisione del marito - come riporta "Variety" - di non tornare sul palco.

Bennett (3 agosto 1926, New York City), ebbe il suo primo grande successo con "Because Of You" del 1951. Era considerato l’ultimo grande crooner americano, dopo la morte di Dean Martin, Frank Sinatra e Perry Como. In carriera ha vinto 20 Grammy Awards (di cui uno alla carriera nel 2001), 2 Emmy Awards e con oltre 100 album all’attivo, è stato nominato NEA Jazz Master ed è entrato a far parte del Kennedy Center Honors.

