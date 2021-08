Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati: dal GF vip al capolinea

Giada Oricchio 10 agosto 2021 a

a

a

Era nell'aria, le voci si rincorrevano da diversi mesi e sui social spuntavano foto e video di lui in Romagna e lei in Repubblica Ceca o con le amiche a Milano. Luca Onestini e Ivana Mrazova, una delle coppie nata nella seconda storica edizione del Grande Fratello Vip, si sono lasciati. Dopo 4 anni d'amore, la storia è arrivata al capolinea. A dare l'ufficialità è l'ex tronista, già pizzicato con Raffaello Tonon e alcune ragazze in discoteca. In un post su Instagram ha scritto: "È stata una storia d'amore stupenda. Mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò per sempre. Semplicemente a volte le cose prima cambiano e poi finiscono. Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi. La stima rimane, il bene anche". Un messaggio accompagnato dalla foto in cui bacia la bella modella sotto un ombrello. Ma ha disattivato i commenti per non leggere le critiche o il dispiacere dei fan. Nessun comunicato social invece da parte di Ivana tornata in Repubblica Ceca per un problema familiare emerso dopo la morte del padre avvenuta alcuni mesi fa.

L'ex gieffina ha preferito la strada del silenzio e ha concesso solo un paio di Instagram Stories in cui invita i follower a stare tranquilli e non preoccuparsi: "È successa una cosa delicata che riguarda la mia famiglia e per ora non ne voglio parlare. Ma sono molto positiva e sono sicura che andrà tutto bene. Incrocio le dita". Ivana e Luca sembravano molto innamorati: usciti dalla casa del GFVIP 2, lei lasciò il compagno e andò a convivere con Onestini a Milano2. Poi la crisi diventata irreversibile negli ultimi tempi nonostante un recente post di coppia con cui avevano cercato di smentire le indiscrezioni. Adesso quel Grande Fratello sono rimaste in piedi solo due coppie: Daniele Bossari che ha sposato Filippa Lagerback e gli inseparabili Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.