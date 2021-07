Radio Rai, terribile gaffe! “Arruolato nella Legione straniera? Caspita! Un patriota”

28 luglio 2021 a

a

a

Terribile gaffe martedì 27 luglio in Radio Rai durante la trasmissione del pomeriggio “Onda su onda” condotta dalla coppia Giulia Nannini e Savino Zaba. I due stavano ripercorrendo musiche e fatti del 1993 consentendo ai radioascoltatori di ricordare con audio su whatsapp cosa stavano facendo quell’anno. Così mandano in onda un certo Marco di Torino che racconta di essersi arruolato nella Legione straniera proprio nel 1993 e da quel momento di essere stato (evidentemente da mercenario) sui principali teatri di guerra. I due conduttori potevano soprassedere e passare ad altro messaggio. Ma non l’hanno fatto, mostrando una ignoranza clamorosa: “E’ un messaggio forte”, ha subito commentato Savino, “Quindi questo è un uomo che ha onorato la patria e la bandiera con la divisa..”. E Giulia, decisa: “Caspita!”. Quasi un oltraggio alla Patria e alla bandiera italiana oltre che alla divisa militare italiana, che ovviamente non ha mai onorato in alcun modo chi si è arruolato nella Legione straniera. Questa è la radio del servizio pubblico italiano…

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.