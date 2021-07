Franco Oppini e l'amore con Ada Alberto, la confessione hot sulla relazione

Giada Oricchio 17 luglio 2021 a

Mejo di Rocco Siffredi. Sotto l’aspetto gracile e il fisico asciutto, si nasconde un insospettabile stallone. L’attore comico Franco Oppini, ex marito di Alba Parietti, ha rivelato in un’intervista al settimanale Nuovo, il dettaglio hot del suo matrimonio con l’astrologa Ada Alberti: “Il nostro segreto è fare l’amore per otto ore al giorno. Una buona intesa dovrebbe essere alla base di ogni rapporto”. E a quanto pare funziona perché i due sono sposati da 18 anni e la passione è molto viva a giudicare dalla conferma dell’Alberti: “Tra noi c’è stata fin dall’inizio una passione bruciante”. L’astrologa di “Mattino cinque” ha un ottimo rapporto sia con la Parietti sia con il figlio Francesco, si considerano una famiglia allargata.

