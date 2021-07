Deva Cassel e Monica Bellucci su Vogue Italia. La prima copertina insieme, pazzesche

Giada Oricchio 08 luglio 2021 a

a

a

Monica Bellucci raddoppia e per la prima volta in carriera conquista la cover di Vogue Italia. L'attrice e modella ha posato in esclusiva mondiale con la figlia Deva per la copertina della celebre rivista di moda. Il nuovo numero di Vogue Italia, in edicola da oggi 6 luglio, è dedicato ai desideri e alle idee dei sedicenni ed ecco che madre e primogenita, nata il 12 settembre 2004 dal matrimonio con Vincent Cassel, sono state fotografate insieme.

Magnetica la Bellucci, sognante Deva, definita “pura bellezza” dal fotografo Paolo Roversi. La top model e attrice ha raccontato a Vogue: “Ho chiesto a mia figlia perché avesse voluto questo servizio assieme, e lei mi ha dato una risposta meravigliosa: “perché l’ultima volta che ci hanno fotografate insieme ero nella tua pancia. Adesso che sto cominciando il mio viaggio, mamma, desidero che accada ancora”. La Bellucci è una madre orgogliosa: “Io e lei non abbiamo scontri, mai. Sono una madre dolce, cerco di prenderla sempre dal verso del pelo. Lei è così, libera da sempre, prende aerei da sola da quando ha 13 anni e parla cinque lingue. Ha visto come tiene lo sguardo? Non ha paura di nulla”. Per ora la moda è “un gioco a cui gioca”, ma nella vita quotidiana c’è scuola “per mantenere i piedi per terra”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.