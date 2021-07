Massimo Giletti, "non lo escludo ma...". La trattativa sul ritorno in Rai, i dettagli nell'intervista

Francesca Fredella 07 luglio 2021 a

"Escludere un ritorno sarebbe un errore", tuona Massimo Giletti. E subito si parla. di nuovo, di un ad un passaggio in Rai. Chissà. In un'intervista fiume al settimanale "Specchio" parla a ruota libera. E senza freni. Ora, il fuoriclasse di La7 di Urbano Cairo, è in vacanza. Lontano da tutto e tutti, irraggiungibile (come spesso accade d'estate). Lontano dallo stress, probabilmente con la sua giovane e bella fidanzata Angela Tuccia.

"Sono vivo, combatto, spero di andare e venire molte volte", dice. Specchio. Non si definisce un "impiegato della tv" ed è per questo motivo che quando Urbano Cairo gli ha offerto "un contratto di cinque anni" lui ha rifiutato. "Mi sento un po’ come Antonio Conte, alla mia squadra chiedo il massimo perché sono abituato a dare il massimo. Ecco perché faccio contratti più brevi, non perché amo il tira e molla", puntualizza. La7, da alcuni anni, è la sua seconda casa dopo la cancellazione dai palinsesti de L'Arena, lo storico programma della domenica di Rai1. Faceva ascolti record, numeri che oggi non si vedono più in tv. Ed è ancora un mistero la cancellazione di quel programma. Così, dopo un primo contatto con Mediaset, Urbano Cairo fiuta l'affare Giletti e lo arruola subito. Una cena a Roma d'estate in un ristorante di piazza del popolo ed inizia una breve trattativa che finisce con la firma a casa di Cairo, a Milano. senza agente. Un paio di foto sui giornali e una nuova stagione da protagonista della tv. Inchieste, approfondimenti e tanto altro. Ora, però, Giletti parla di mamma Rai dove, tra l'altro, è stato avvistato di recente: non dimentichiamo che il conduttore torinese ha il conto nella banca di viale Mazzini.

"Ricordo una persona, in Rai, che mi disse: se vai a La7 sei morto. Si sbagliava. È stata casa mia per 30 anni. Escludere un ritorno sarebbe un errore. Ma la mia tv ha bisogno di libertà e di un editore forte", ribadisce. Ora Massimo pensa al ritorno in viale Mazzini? Tutto potrebbe concretizzarsi. La sua vita, in questi mesi è cambiata molto: la scorta, la morte di suo padre ("una parte di me che se ne va", racconta al settimanale Specchio). E forse il matrimonio. Sarebbe un vero scoop: lo scapolo d'oro che si sposa? "Magari lo farò. Chi lo sa, nel cambiamento che sto vivendo forse c’è anche questo. Tutto sembra dirmi: condividi la tua vita con chi ami", conclude Giletti.

