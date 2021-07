Il Pranzo è servito, la campionessa Teresa indovina, Flavio Insinna ci resta male: il paragone incredibile

Giada Oricchio 07 luglio 2021 a

Flavio Insinna resta a bocca aperta "per colpa" di Orietta Berti. Ancora una volta un concorrente de "Il pranzo è servito", il game show di Rai1, lascia senza parole il conduttore. Nel corso della puntata di mercoledì 7 luglio, Insinna ha chiesto a Teresa e Francesca, le due partecipanti, di indovinare il nome del bambino che poi sarebbe diventato famoso da una foto d’infanzia in bianco e nero. Dopo appena tre tentavi, la campionessa in carica Teresa ha indovinato il personaggio: “Orietta Berti”.

Il conduttore è rimasto “freezato” per 5 secondi e poi incredulo ha chiesto: “Come hai fatto?! Ma sei Obi-Wan Kenobi, sei come il bambino del film Il sesto senso” e con aria divertita ha aggiunto: “Come ci hai visto Orietta Berti?!”, “Eh ce l’ho vista, si riconosce bene guardando con attenzione la foto” ha risposto Francesca. E aveva ragione, era la celebre artista in cima alle classifiche con le labbra rosso Coca-Cola di “Mille”, il tormentone estivo realizzato insieme a Fedez e Achille Lauro. Insinna ha proseguito con l’immagine successiva, ma in un battibaleno la campionessa ha centrato anche il secondo nome (Francesco Facchinetti) e avanti con un’altra rubrica. Francesca non ha realizzato il pranzo per una sola portata (mancava il secondo, nda), ma ci riproverà domani.

