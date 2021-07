Enrico Letta fa vedere tutto, chi c'è nell'albero genealogico

Giada Oricchio 05 luglio 2021 a

a

a

Siparietto amarcord per Enrico Letta: nel suo albero genealogico c’è un’insospettabile affinità. Nell’ultima puntata di “In Onda”, il talk politico di LA7, la co-conduttrice Conchita De Gregorio ha ricordato che in passato il numero uno del PD le rivelò di annoverare una parentela con lo scrittore, politico e filosofo Antonio Gramsci. Il collega David Parenzo, preso in contropiede, ha commentato lesto: “Questa è una carrambata!”, mentre Letta, un po’ imbarazzato, ha precisato che si trattava di un'affinità e non di una parentela.

La Raggi risarcisca i romani per la figuraccia: Gasparri a valanga sul flop capitale

Tuttavia, il segretario del Partito Democratico ha preso carta e penna per dimostrare come tra i suoi antenati ci fosse il celebre politologo. L’affinità è da parte materna e bisogna stare attenti a tutti i passaggi: la sorella di Antonio Gramsci, Teresina, sposò Pauleso che ebbe un figlio di nome Franco. Questi a sua volta ha sposato Maria Bastiana Bazzoni, sorella minore della nonna di Enrico Letta, la quale a sua volta convolò a nozze ed ebbe una figlia, cioè sua madre. "Una discendenza che parte da Ales Ghilarza e arriva a Porto Torres. Io sono molto orgoglioso delle mie origini sarde", ha concluso l'ex professore. Tutto certificato a favore di telecamera e sotto lo sguardo incredibilmente interessato della De Gregorio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.