Maneskin inarrestabili, "Beggin" è un successo planetario: "Primo posto nella classifica mondiale"

I Maneskin sul tetto del mondo. La band romana continua a scalare le classifiche con la loro musica travolgente, esplicita e sfacciata. Così dopo essere entrati a gamba tesa nelle classifiche del Regno Unito con il singolo “I Wanna Be Your Slave”, ora si godono il primo posto in quella mondiale. Il gruppo ha conquistato il primo posto della Spotify Global Chart con la canzone “Beggin’”, una delle prime cover realizzate per il live di XFactor nel 2017 e presente nell’EP d’esordio “Chonsen”.

Nelle ultime 24 ore, sulla piattaforma si contano circa 7,5 milioni di stream. Dopo averla rincorsa per settimane, i Maneskin ora, sono seguiti al secondo posto da Olivia Rodrigo con “Good 4 u” e al terzo posto da "Bad Habits" di Ed Sheeran. Un successo grandioso che ha origine nelle strade romane, dove la band era solita suonare, poi la vittoria del Festival di Sanremo 2021 e l’approdo sul palco dell’Eurovision Song Contest dove hanno trionfato con la canzone “Zitti e Buoni”.

Insomma, un record dopo l’altro, un climax emotivo che ha travolto gli stessi protagonisti. Infatti, sul profilo ufficiale Instagram della band, i Maneskin hanno pubblicato le loro foto da bambini, a corredo del post questa didascalia: “These kids just made it to the first place in the global chart” ovvero: “Questi bambini sono appena arrivati ​​al primo posto nella classifica globale”. Inutile sottolineare la pioggia di like e commenti da tutto il mondo, arrivati a un milione in poco meno di due ore. Anche il profilo Instagram italiano di Spotify ha reso omaggio ai Maneskin. Sotto il post si legge: “On top of the world. I Maneskin alla #1 della Top 50 Globale con #Beggin'”.

