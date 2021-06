La frase choc sconvolge tutti, il dramma del papà di Michele Merlo

Francesco Fredella 28 giugno 2021 a

a

a

"Per me non c'è più motivo per vivere": il dolore del papà di Michele Merlo di Amici è fortissimo. La morte di suo figlio ha sconvolto tutti. E' stato un vero fulmine a ciel sereno. Ora papà Domenico torna a parlare su DiPiù e affida alle colonne del settimanale di Cairo tutto il suo dolore. “Lui era il nostro unico figlio e per me e mia moglie adesso non c’è più un motivo per vivere. Non avrei mai immaginato di dover sostenere con lei una “prova così tremenda”, dice Domenico.

Michele è andato via troppo presto a causa di una leucemia fulminante. Prima la febbre alta, poi la tonsillite, la corsa in ospedale. Il ritorno a casa e dopo poche ore l'emorragia cerebrale. Improvvisa. Inaspettata. Michele è stato operato e ha lottato contro la morte con tutte le sue forze, ma la notizia del suo ricovero ha lasciato tutti senza fiato: uno sconforto totale. Emma è stata tra le prime a pubblicare foto e dediche persino durante un'esibizione live, poi tanti altri amici e colleghi si sono aggiunti.

La fidanzata di Michele Merlo: per sempre nel mio cuore. La procura indaga per omicidio colposo

I genitori di Merlo vogliono chiarezza. Ora papà Domenico racconta la vita di quel ragazzo pieno di talento che avrebbe, sicuramente, spopolato ovunque. "Soffriva di ansia e attacchi di panico per i no a Sanremo e X Factor”, dice nell'intervista a DiPiù. Pur portando Amici nel cuore e riconoscendo che gli aveva dato popolarità, ci era rimasto male per l’eliminazione. "Allo stesso modo aveva sofferto per essere stato eliminato da X Factor e perché lo avevano respinto due volte dalle selezioni per il Festival di Sanremo. Le esclusioni gli avevano provocato crisi d’ansia e attacchi di panico. Ma non mollava”.

Ai funerali di Michele, che si sono svolti dopo l'autopsia, ha partecipato anche Emma Marrone: ai tempi di Amici di Maria De Filippi è stata sua coach. “Michele era grato a Maria De Filippi e ogni manifestazione di affetto per lui fa sentire meno soli me e mia moglie - ha aggiunto - Mi hanno toccato anche le parole di Emma, la sua insegnante di Amici, che è stata come una sorella: "Il mio cuore si è spezzato in mille pezzi", ha detto. E poi, gli ha teneramente portato un mazzo di rose alla camera ardente. Mio figlio mancherà a tutti”, concludono Domenico e Katia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.