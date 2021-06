Michele Merlo, polemica sul funerale. Francesca Verdini fa a pezzi Selvaggia Lucarelli: "Vergognati"

19 giugno 2021 a

Selvaggia Lucarelli attacca Matteo Salvini e Giorgia Meloni colpevoli, secondo la blogger ,di aver presenziato al funerale di Michele Merlo, il giovane cantautore veneto, ex concorrente di Amici, stroncato da una leucemia fulminante a 28 anni. Ma questa volta a rispondere non sono i diretti interessati ma è Francesca Verdini, la compagna del leader leghista che va su tutte le furie e su Instagram fa a pezzi la giornalista: "La invito a vergognarsi"

Allo stadio "Toni Zen" di Rosà erano presenti quasi 1000 persone per l'ultimo saluto al giovane cantante e tra questi anche la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e il segretario della Lega Matteo Salvini. "La presenza di Salvini e la Meloni al funerale di un ex ragazzo di Amici morto per una leucemia fulminante, perché? Erano parenti? Amici? È un funerale in cui la presenza della politica dovrebbe significare qualcosa? No, solo passerella" ha attaccato la Lucarelli su Facebook scatenando la durissima polemica sui social.

Per questo Francesca Verdini ha deciso di rispondere con un lungo post su Instagram. "Ho imparato da piccola che la stupidità va ignorata, altrimenti fa male. Ma a volte, anche se provi ad ignorarla fa male lo stesso", ha premesso la compagna di Matteo Salvini, spiegando che è stata indecisa fino all'ultimo se pubblicare o meno il post: "Per la prima volta in vita mia, sento il bisogno di rispondere: rispondo alla Signora Lucarelli. Giornalista meschina, violenta, inacidita da una vita che evidentemente non va come avrebbe sperato, giornalista vuota e arrabbiata".

E ancora: "Le rispondo per rispetto dell’ingiusta guerra che devono combattere due meravigliosi genitori, rispondo per rispetto di Michele, rispondo anche nel rispetto dei miei sentimenti e della persona che sono. Un ragazzo di 28 anni non c’è più, un amico, un figlio, un compagno di viaggio meraviglioso e lei è così meschina da aspettare con la bava alla bocca la prima occasione per dire qualcosa, riducendo questa assenza incolmabile in due righe di acidità? Ma è possibile che nessuno le abbia mai detto che qualche volta è meglio stare zitti? Sono allibita e arrabbiata". La compagna di Salvini è furiosa e fa a pezzi la giornalista: "Non starò a giustificarmi con lei per qualcosa che sto - stiamo - vivendo, perché lei non si merita un secondo in più della mia giornata. Ma la invito a vergognarsi. Si vergogni perché andare in giro a giudicare in modo meschino e triste come è solita fare, DEVE avere un limite, e toccare con questa superficialità, con questo livore e con questa ignoranza una giornata come quella di ieri, lo supera di parecchio". "Si vergogni e chieda scusa a chi la legge e ai giornalisti perbene per essersi permessa di parlare di un momento così difficile solo perché non è in grado di sospettare che le persone si vogliano bene e si supportino a vicenda".

